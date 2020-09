GdS – Giuntoli ha deciso, è Denayer il sostituto di Koulibaly: ecco quanto costa

Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe individuato il sostituto di Kalidou Koulibaly, partente in direzione Manchester City. Il nome è quello di Jason Denayer del Lione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“All’interno dell’ambiente azzurro si avverte la sensazione che la telenovela relativa all’addio di Koulibaly arriverà presto ad una conclusione. Per questo motivo il direttore sportivo partenopeo Giuntoli sta valutando tutte le opzioni per sostituirlo. Uno dei nomi caldi è quello di Denayer del Lione, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Il difensore belga ha un costo che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Il nome in pole resta però sempre quello di Sokratis dell’Arsenal”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: