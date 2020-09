Napoli Inglese – Clamorosa suggestione di mercato riportata da Tuttosport. Infatti, secondo il quotidiano, il Parma ha chiesto Sebastiano Luperto e Andrea Petagna al Napoli (quest’ultimo da girare all’Udinese, con Lasagna all’Atalanta).

Un valzer che farebbe ricambiare squadra anche a Roberto Inglese. Infatti, l’ex Chievo, potrebbe ritornare in azzurro e fare il centravanti di scorta dietro a Osimhen e Mertens.

In questo caso, il Napoli poi, aiuterebbe il club ducale a trovare un altro calciatore offensivo da inserire in rosa, per non restare scoperto in quel reparto.

