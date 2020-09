Il Napoli lavora al rinnovo di Gaetano: il giovane potrebbe andare in prestito

Non solo i big, ma il Napoli tenta di blindare anche i suoi giovani. Infatti, secondo il giornalista Nicolò Schira, il club partenopeo sta lavorando al rinnovo di Gianluca Gaetano, calciatore cresciuto nella Primavera azzurra, in prestito alla Cremonese negli ultimi mesi della stagione 2019/2020.

Dopo la firma, il classe 2000 potrebbe finire di nuovo in prestito in Serie B. Molti club su di lui, ma la società lombarda è in pole per riprenderlo.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: