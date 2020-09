Auriemma: “ADL sta tirando troppo la corda con i giocatori in scadenza”

Raffaele Auriemma, ha parlato sul proprio canale Youtube sulla questione circa il mercato in uscita e la questione rinnovi in casa Napoli:

“Sembra che De Laurentiis voglia tenere duro su tutti i giocatori in uscita. Ad esempio leggo che Koulibaly non lo voglia cedere per meno di 90mln. Sarebbe davvero un bene per il Napoli non cedere il difensore senegalese? Se Koulibaly dicesse al presidente di non volersene andare, magari rinnovando nei prossimi mesi il contratto, la questione sarebbe diversa, ma non è così. Il difensore infatti ha più volte espresso il desiderio di voler giocare per i grandi obiettivi come la vittoria della Champions League, quindi il Manchester City potrebbe essere la squadra idonea a questo.

Koulibaly ha un contratto molto oneroso per una società come il Napoli, che tra l’altro in questa stagione non avrà gli introiti della Champions. Bisogna ricordare che Koulibaly nell’ultimo anno e mezzo non è più quello valutato fino a 100mln di euro, intimamente Kalidou penserà ad un’altra squadra da tempo. Da quello che ho capito più di 70 più bonus non entreranno nelle casse del Napoli, peccato. Ma il vero problema del club azzurro sono i giocatori in scadenza di conratto a giugno 2021.

Per questi calciatori il braccio di ferro di De Laurentis, che tira sul prezzo, non è possibile. Maksimovic, Hysaj e Milik ormai non sono più calciatori del Napoli e non si può chiedere per loro una cifra oggettiva, sono loro a dettare le regole della trattativa. Come si fanno a pretendere per Milik 40mln di euro? Più passano i giorni e più il valore di questi giocatori si avvicina allo zero. Il presidente dovrà proporgli qualcosa di importante se no andranno per la loro strada”.

