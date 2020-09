Il Mattino – Allan, la confessione agli amici: “Anche i miei figli non volevano andare via”

Ieri c’è stato l’annuncio ufficiale, Allan Marques è un giocatore dell’Everton. Tra messaggi social e saluti calorosi, la redazione de Il Mattino ha riportato una confidenza di Allan fatta agli amici più cari. “Tornerò presto, anche i miei figli non sarebbero mai voluti andare via da Napoli “. Questa confessione certamente dimostra quanto il brasiliano fosse attaccato ai colori e alla vita a Napoli. Chissà che in futuro non si tornino ad abbracciare.

