GdS – Tutti pazzi per Osimhen: la punta sulle orme di Cavani e ad Abuja c’è già il Napoli club

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è presente un focus sul nuovo centravanti del Napoli, in cui si spiega come il nigeriano sia già entrato nel cuore dei tifosi, napoletani e non. Ad Abuja, la nuova capitale della Nigeria, è stato addirittura fondato il Napoli club chiamato VICTORy Nigeria, un nome ovviamente dedicato al centravanti azzurro. Inoltre, da domani ci si tornerà ad allenare a Castel Volturno, dove vive una grande comunità nigeriana di quasi 20mila persone, dove sta crescendo la curiosità per vederlo all’opera.

Il ragazzo, consacratosi nel Lille, ha appreso molto da un ex bomber napoletano, Edinson Cavani, da cui ha imparato movimenti offensivi con e senza palla e come gestire la pressione individuale per recuperare la palla in zona d’attacco. Sicuramente un riferimento che lo farà apprezzare ancora di più dai tifosi napoletani, oltre ad un ottimo feeling con Gattuso che lo sta coccolando per creare un rapporto speciale con la sua punta. Insomma, è già Osimhen mania.

