Dalla Francia – I dubbi sull’affare Osimhen e i tre Primavera del Napoli

Il Napoli impiega 70 milioni di euro per acquisire Victor Osimhen ma il saldo attivo per il LOSC Lille è di nemmeno 50 milioni, come si spiega? Un articolo di France3 muove dubbi circa l’operazione che ha portato Osimhen dal Lille al Napoli. Operazione che ha coinvolto anche Karnezis e tre giovani della Primavera, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori, che immediatamente dopo l’affare sono stati ceduti in prestito dal Lille al Napoli.

Nell’articolo vengono espresse tutte le perplessità rispetto al senso dell’operazione e alla valutazione data ai quattro calciatori provenienti da Napoli. Una valutazione che risulta esagerata per Karnezis e lunare per i tre della Primavera, il cui valore stimato da Transfermarkt è di 75 mila euro ciascuno.

L’interrogativo, quindi, è proprio questo: poichè la sola certezza è la plusvalenza realizzata dal Napoli, (se non proprio 20 milioni di euro interi, una cifra molto vicina), il Lille, al netto dei 10 milioni di bonus legati al rendimento di Osimhen a Napoli e ancora tutti da maturare, vede ridurre drasticamente il proprio guadagno.

I ragazzi – sottolinea France 3 – non verranno girati alla seconda squadra del Lille, che milita in una sorta di Eccellenza francese (tre elementi da 20 milioni servirebbero, ironizza l’articolo). Né giocheranno nelle serie minori francesi: il loro futuro dovrebbe essere in Serie C italiana.

