CdM – Retroscena Inter-Allan: offerto Brozovic ma secco “no” da ADL

Il Corriere del Mezzogiorno di oggi svela un curioso retroscena sulla cessione di Allan. Infatti, sul brasiliano non c’era solo l’opzione Premier League: in Italia si era fatta avanti l’Inter di Conte, offrendo Marcelo Brozovic come contropartita tecnica, oppure solo soldi ma pagati in due anni. De Laurentiis però, ha preferito la cessione all’Everton per avere denaro da investire fin da subito, finendo per dire un secco “no” alla proposta dell’Inter.

