Gennaro Tutino lascerà Napoli in questa sessione di mercato. Il trasferimento per l’attaccante è alle porte, con il Lecce che ha fatto il passo decisivo per arrivare al giocatore. Come riporta Tuttomercatoweb, Pantaleo Corvino avrebbe beffato la Salernitana che era forte sull’attaccante.

