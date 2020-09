SKY – Nuovi contatti tra Cavani e la Juventus: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la Juventus sta continuando il pressing su Edinson Cavani. L’attaccante ormai ex PSG è alla ricerca di una nuova squadra e i bianconeri sono molto interessati al Matador. Inizialmente l’attaccante uruguagio aveva declinato l’offerta della Juve da ex giocatore del Napoli. I bianconeri però continuano la loro corte, viste le difficoltà incontrate per Dzeko e Suarez. Sono previsti nuovi contatti con l’entourage di Cavani nei prossimi giorni.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: