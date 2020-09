Higuain fatto fuori dalla Juve, assente anche nella sfida con l’U23

Il futuro di Gonzalo Higuain è ormai sempre più lontano da Torino. L’attaccante argentino è finito completamente ai margini del progetto di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus.

Come riportato da Sky, Higuain è stato assente anche al consueto test in famiglia della Juventus. Non è stato neppure preso in considerazione per la sfida tra Juventus e Juventus U23. La partita è stata vinta dai “grandi” per 1-0, con gol di Marko Pjaca.

