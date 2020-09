GdS – Laboratorio 4-2-3-1: Osimhen segna ancora, Luperto flop

Ieri per il Napoli test amichevole contro il Teramo, liquidato per 4-0 con tripletta di Osimhen e rete di Lozano, per concludere il ritiro di Castel di Sangro in bello stile. Come racconta la Gazzetta dello Sport, ieri Gattuso ha mandato in campo un 4-2-3-1 su cui il Napoli conterà molto quest’anno, ma l’impressione è stata che contro avversari più forti, non ci si potrà permettere di schierare troppi giocatori offensivi se non fanno attenzione soprattutto alla fase difensiva.

Serve tempo per crescere con un nuovo modulo, che servirà principalmente come alternativa al 4-3-3. Ieri la manovra è apparsa meno fluida ma con verticalizzazioni che hanno funzionato, motivo di gioco per cui Osimhen è perfetto. E come le altre amichevoli, anche questa volta il nigeriano ha messo il suo marchio. La rosea ha individuato tra i peggiori Luperto, reo di aver sbagliato qualche facile lettura. Il Napoli si mette in mostra e prova trovare da subito un’identità con un altro modulo, salutando sullo sfondo Koulibaly, accompagnato da cori e abbracci che sanno di addio.

