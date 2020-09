FOTO – Relax per Demme, pizza in compagnia di Kimmich del Bayern Monaco

Diego Demme, appena tornato dal ritiro a Castel Di Sangro, si è regalato una serata di relax a Pozzuoli. Il centrocampista azzurro era in compagnia di Josua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, fresco vincitore della Champions League. Il tuttocampista tedesco è in vacanza in Campania e avrà sicuramente chiesto consigli al connazionale del Napoli. I due hanno mangiato una pizza in compagnia, come immortalato dal proprietario del locale Vincenzo Capuano sul proprio profilo Instagram.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: