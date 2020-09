Ceccarini: “Napoli al lavoro per la cessione di Koulibaly: è già pronto il sostituto!”

Il noto giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato del Napoli attraverso un editoriale su TMW. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando molto alle cessioni di Koulibaly e Milik. Non è ancora arrivata l’intesa con il Manchester City, che però resta la destinazione più probabile per il senegalese. Il Napoli ha già pronto il sostituto: Sokratis dell’Arsenal. In alternativa, c’è Senesi del Feyenoord, per il quale gli olandesi chiedono 20 milioni di euro”.

