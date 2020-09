Tuttosport – Napoli, vicina la cessione di Koulibaly: si può chiudere nel week end. Gli azzurri incasseranno 70 milioni

Kalidou Koulibaly è sempre più lontano dal Napoli. L’affare con il Manchester City può decollare nei prossimi giorni, stando a quanto scritto dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Stasera il presidente De Laurentiis tornerà a Capri e con lui, quasi certamente, ci saranno anche l’ad Chiavelli ed il ds Giuntoli. Perchè a Villa Bismark, la residenza caprese del patron, è atteso Fali Ramadani, accompagnato dal suo uomo di fiducia Pereira, per dare l’accelerazione definitiva alle trattative che non permettono al Napoli di procedere con gli altri acquisti. La più importante è la cessione di Koulibaly al City. L’incontro di questo week end sarà utile per limare gli ultimi ostacoli ad una trattativa diventata snervante e che si chiuderà con la moderata soddisfazione di De Laurentiis: 70 milioni più 2 di bonus, può considerarsi un buon affare”.

