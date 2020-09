Sky – Il Napoli ha parlato con l’agente di Hysaj e Veretout: Ma prima di rinnovi e acquisti, la cessione di Koulibaly

Quest’oggi, sui suoi programmi d’informazione, Sky Sport ha ricapitolato quelle che sono le ultime mosse di calciomercato del Napoli, alla volta dell’amichevole contro il Teramo delle ore 17:30 e dell’arrivederci a Castel di Sangro. Queste le novità:

“Il Napoli ha contattato l’agente di Elseid Hysaj (Mario Giuffredi, ndr) per trattare il rinnovo dell’albanese, ma non solo: il terzino azzurro ha lo stesso agente di Jordan Veretout. Ecco, dunque, che il Napoli è tornato a parlare del mediano francese della Roma e a pressare per acquistarlo. In uscita, prima, si prova a piazzare Kalidou Koulibaly: tante le squadre interessate ma il Manchester City è senza dubbio in pole. Il Napoli chiede 70 milioni di euro per il senegalese, e tratterà in queste ore con l’agente che è arrivato in Italia“.

