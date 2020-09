SKY – Bonaventura sempre più vicino alla Fiorentina: i dettagli

Gianluca Di Marzio, questa sera, ha parlato del mercato rossonero durante la trasmissione Sky Calciomercato L’originale. Il giornalista ha riconfermato il proseguimento delle trattative con il Chelsea per riportare in rossonero Bakayoko, ma si è anche soffermato sulla situazione di Giacomo Bonaventura, svincolato da qualche settimana e accostato anche al Napoli in passato.

L’ex numero 5 rossonero era stato accostato al Benevento fino a qualche giorno fa, ma ora sembrerebbe essere molto vicino alla Fiorentina di Iachini.

