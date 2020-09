RAI – Meret, le uniche offerte riguardano i prestiti: punta a giocare da titolare al Napoli

L’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ha rilasciato alcune parole sul portiere del Napoli Alex Meret ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Meret sta valutando delle proposte per il presente e per il futuro. Se Gattuso gli garantisse la il ruolo da titolare sarebbe contento perché a Napoli sta benissimo. L’Atalanta ha fatto un sondaggio per un prestito, ricevendo il ‘no’ del Napoli. Solo con l’Inter si è fatto un discorso per una cessione a titolo definitivo, ma per la prossima stagione. Nel mercato di oggi le uniche offerte arrivate al suo entourage riguardano i prestiti. Aspettiamo comunque il 5 ottobre”.

