Gattuso su Osimhen: “I goal ora non contano. Deve ancora lavorare molto, ma è un ragazzo tranquillo”

A seguito dell’amichevole Napoli-Teramo, disputata a Castel Di Sangro, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Osimhen è un ragazzo tranquillo, deve ancora lavorare molto. Non si può accontentare e deve stare sempre sul pezzo. I goal ora non contano: per il momento sta bene con il gruppo, scherza e sa stare allo scherzo, il resto si vedrà“.

