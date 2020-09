Il Leicester ufficializza il colpo Castagne dall’Atalanta. Il calciatore accostato varie volte al Napoli alla fine ha scelto la Premier League.

L’affare era già praticamente concluso, ma c’era grande attesa per l’ufficialità. Non sono state rivelate ufficialmente le cifre, anche se dovrebbe trattarsi di una cessione da 25 milioni di euro per la Dea.

IL TWEET:

Join us in saying #WelcomeTimothy! 🦊 — Leicester City (@LCFC) September 3, 2020

