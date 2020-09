SKY – Papastathopoulos sponsorizzato da Manolas! Il City non molla Koulibaly

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky, il Manchester City non è intenzionato a mollare la presa per aggiudicarsi Kalidou Koulibaly in vista della prossima stagione.

Dato che la trattativa che vede il difensore senegalese avvicinarsi sempre di più alla Premier League, il Napoli è comunque in guardia qualora dovesse sostituire il 26. Tra i nomi per la difesa azzurra c’è quello di Sokratis Papastathopoulos, il difensore dell’Arsenal formerebbe una coppia difensiva tutta greca con Manolas, che del connazionale ne ha già parlato molto bene.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: