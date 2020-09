De Laurentiis contro Radio Kiss Kiss: “Con voi non ci voglio più lavorare, è un calcio ai tifosi! Questa è la mia ultima intervista”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha attaccato in maniera furiosa Radio Kiss Kiss, mentre era in diretta sulle frequenze di Radio Goal con Valter De Maggio. Di seguito lo scontro:

“Il tuo editore non vuole far diventare la radio una radio nazionale. Questo è un calcio in bocca ai napoletani. Io ho 83 milioni di tifosi solo nel mondo occidentale e il tuo editore si ostina a fare una radio di provincia. Io dico basta! Con Radio Kiss Kiss non ci voglio più lavorare. Questa è l’ultima mia intervista su Radio Kiss Kiss“.

Dopo un attimo di apparente tregua lo scontro è continuato al momento dei saluti, con il patron azzurro che ha incalzato: “Salutami a soreta. Che è l’editore”. De Maggio si è dunque ‘difeso’: “Te la saluto, qui a Radio Kiss Kiss le scelte le facciamo noi“.

