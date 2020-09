Sassuolo, anche il Rennes si fa avanti per Boga: c’è l’offerta. I dettagli

Jeremie Boga, a seguito dell’ottima annata al Sassuolo, è nel mirino di molti club italiani e tante big europee tra cui Rennes e Chelsea. A riportare la notizia è goal.com.

Il Rennes si è fatto avanti in maniere concreta offrendo al Sassuolo 20 milioni di euro più bonus. Il Chelsea osserva il giocatore da diretto interessato visto che recentemente l’opzione di ‘recompra’ da 15 milioni che vantava, è stata trasformata in una percentuale del 10-15% su un’eventuale futura rivendita. Non solo, anche il Brighton ha mostrato interesse per l’attaccante.

Per Jeremie Boga sembra essere il Rennes la destinazione più probabile.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: