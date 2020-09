Politano a Sky: “Osimhen è incontenibile, ora dobbiamo pensare al Parma”

Matteo Politano, esterno d’attacco del Napoli, ha parlato dal ritiro del Napoli ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi su Osimhen e del prossimo campionato, queste le sue dichiarazioni:

POTENZIALE OSIMHEN – “Osimhen è un giocatore di grandissima prospettiva: è un bravissimo ragazzo che deve lavorare col calma, non bisogna aspettarsi tutto e subito. Viene da un campionato come la Ligue 1 che è diverso da quello italiano. Ha potenziale, ora sta a lui metterlo in atto. Noi siamo felici di averlo in squadra e gli daremo una mano.

INCONTENIBILE – Il nostro augurio è che possa diventare un attaccante di grande livello, è di prospettiva ed ha grande gamba. È incontenibile, noi dovremmo metterlo a suo agio”

QUESTIONE CALENDARIO – “Ho guardato anch’io la data della sfida alla Juve, sappiamo che è l’eterna rivale. Prima, però, bisogna pensare al Parma. La prima in quello stadio sarà difficile”.

