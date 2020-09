Pedullà: “Il Napoli rifiuta le offerte per Fabian Ruiz”

Il Napoli deve smaltire la rosa, tra scontenti ed esuberi, le cessioni saranno una parte fondamentale di questo mercato. Chi non vuole cedere, però, sono i suoi giocatori più talentuosi, e considerati titolari. Come afferma Alfredo Pedullà, giornalista espero di mercato, attraverso il proprio profilo Twitter, il Napoli starebbe dicendo di no a tutte le offerte per Fabian Ruiz. Almeno per ora. Queste le sue dichiarazioni:

#Bakayoko–#Milan: la pazienza pagherà, ingaggio da 3 milioni più bonus. Il #Napoli respinge le offerte per #FabianRuiz, almeno ora — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 2, 2020

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: