Il Mattino – Nelle prossime ore proposta di rinnovo per Hysaj e Maksimovic

Sembravano destinati alla cessione, invece ora possono avere una chance in azzurro. Spiega così Il Mattino, che nell’edizione di oggi sottolinea come Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj possano rinnovare. Gattuso sta valutando in ritiro chi cedere e chi no, e i due giocatori in scadenza nel giugno 2021, che avrebbero potuto essere venduti in questa sessione di mercato per non perderli a zero, forse rinnoveranno. Il quotidiano scrive come nelle prossime ore dovrebbero arrivare le offerte di rinnovo, con margini minimi per trattare, prendere o lasciare insomma.

