GdS – Koulibaly, ultimatum del Manchester City: vuole una risposta entro il 15

Il Napoli ha messo Koulibaly sulla lista dei partenti, e il Manchester City è il primo sulla lista per accapparrarsi il giocatore. La richiesta del Napoli, bonus compresi, si aggira sui 65 milioni di euro, cifra altissima ma che sembra ancora non bastare ad Aurelio De Laurentiis. Il discorso è abbastanza complesso, visto che il presidente del Napoli gioca al rialzo, ma da questa cessione passa tutto il mercato del Napoli per tutto il denaro da reinvestire.

I Citizens però non hanno dubbi sul difensore e lo vogliono il prima possibile. Tanto che se il Napoli non darà una risposta entro il 15 settembre, la squadra di Guardiola sonderà altre piste. Come spiega la Gazzetta dello Sport, oggi è atteso Fali Ramadani, agente di Koulibaly e intermediario del City per cercare finalmente di sbloccare una trattativa che sembra infinita.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: