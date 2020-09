De Laurentiis: “Ho deciso: in caso di offerte importanti cederemo chiunque”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito un passaggio in cui il patron azzurro si è soffermato sul mercato in uscita ed in particolare su Koulibaly ed Allan. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ho deciso una cosa importante: in questo paese che non garantisce nulla a nessuno, e in questa Europa, oggi come oggi dobbiamo vivere alla giornata. Se arrivano offerte importanti per i nostri giocatori, accetteremo. Sono stato scorretto con i nostri tifosi a non cedere Koulibaly quando mi offrirono 110 milioni di sterline per lui. Anche per Allan: mi telefonò l’agente di Allan con una proposta, gli risposi che era il PSG a dovermi portare l’offerta, non l’agente del ragazzo”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: