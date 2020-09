Da Genova – Younes vicino, intanto il club abbandona Luperto per Ranocchia

Amin Younes sembra vicino all’addio, e il Genoa spinge per averlo. Il club rossoblù ci prova anche per Sebastiano Luperto, ma adesso è un altro il difensore vicino.

L’edizione odierna genovese di Repubblica scrive:

“Il lavoro del diesse e degli uomini mercato del Grifone non si ferma a Perin. Per la difesa mentre calano le quotazioni di Luperto il nome nuovo, almeno per questa sessione, è quello dell’interista Ranocchia, operazione imbastita che il Genoa proverà a chiudere nei prossimi giorni. Sempre più vicini inoltre due obiettivi seguiti ormai da giorni: si tratta del difensore brasiliano della Roma Juan Jesus e dell’attaccante del Napoli Amin Younes“.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: