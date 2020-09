CdS – Ghoulam vuole una lauta buonuscita prima di partire

Tra le uscite del Napoli c’è anche Faouzi Ghoulam: l’algerino sembra destinato ad accasarsi in Premier League tra le braccia di Jorge Mendes, che vuole portarlo al Wolverhampton. Come afferma il Corriere dello Sport, Ghoulam però ha una richiesta prima di partire, ovvero una buonuscita da parte del Napoli prima di accettare i trasferimenti. Ora starà al giocatore e al suo entourage discutere, anche amichevolmente, con De Laurentiis per trovare un accordo su una lauta buonuscita, scrive il quotidiano. Ma quello che è certo è che il futuro del terzino è sempre più lontano da Napoli.

