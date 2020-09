Cardinale Sepe: “Tifosi componente fondamentale per la vittoria della squadra. Ho fatto una benedizione speciale ad Osimhen”

Al termine dell’ultimo allenamento aperto al pubblico all’interno del ritiro del Napoli di Castel Di Sangro è intervenuto il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono venuto in ritiro ogni anno, anche se quest’anno abbiamo dovuto limitare il nostro incontro. Questa squadra va sostenuta, per vincere la società si sta attrezzando, però l’individua non fa mai la vittoria. È la squadra che consente la vittoria, nel calcio come in altri sport. Ognuno deve essere al servizio dell’altro”.

“I tifosi sono una componente fondamentale della squadra, costituiscono un unicum. Gattuso è molto convinto e sono sicuro che riuscirà ad amalgamare la squadra nel migliore dei modi. Benedizione speciale per Osimhen? Lui è molto contento, non capisce ancora l’italiano ma l’ho visto contento. Gli ho detto che la prossima volta deve fare cinque gol in cinque minuti”.

“Ognuno di noi ha una missione che va a favore degli altri, non siamo degli individualisti. Questo è un principio fondamentale nella vita di ogni uomo e deve diventare realtà anche all’interno della logica sportiva calcistica. Il successo che ne deriverebbe sarebbe non solo della squadra, ma anche della città intera. Il Napoli è una delle poche eccellenze che abbiamo, questa squadra ci ha fornito un riscatto”.

