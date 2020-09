VIDEO SN – Cardinale Sepe, siparietto con Osimhen: “Ride sempre, gli ho detto che la prossima volta deve fare cinque gol”

Al termine dell’ultimo allenamento aperto al pubblico del ritiro di Castel Di Sangro, il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito un simpatico aneddoto riferito dal Cardinale riguardante il neo acquisto azzurro Victor Osimhen:

“Benedizione speciale per Osimhen? Lui è molto contento, ride sempre, non capisce ancora l’italiano ma l’ho visto contento. L’ultima volta ha fatto tre gol in otto minuto, gli ho detto che la prossima volta deve fare cinque gol in cinque minuti”.

