Boga, offerta di 20 mln del Rennes: il calciatore vorrebbe tornare in Francia

Stando a quanto dichiarato dai colleghi di Goal.com, il Rennes, club di Ligue 1, ha effettuato un’offerta per Jeremie Boga.

L’attaccante ivoriano ha già militato nella squadra francese, ma è seguito anche da diversi club in Italia come il Napoli, l’Atalanta e la Roma oltre che il Brighton in Inghilterra. Il Sassuolo chiede 30 milioni per cederlo, il Rennes per ora si è fatto avanti con una proposta da 20 milioni più bonus. Al momento sembra che la volontà dell’attaccante ivoriano sia proprio quella di tornare in Francia. Il Chelsea guarda la trattativa da spettatore interessato perchè gode di una percentuale del 10/15% sulla cessione.

