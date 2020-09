Arriva il comunicato di Kiss Kiss Napoli in risposta alle dichiarazioni di De Laurentiis nell’intervista odierna

Arriva il comunicato di Radio Kiss Kiss Napoli in risposta alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis durante l’intervista odierna:

“La Redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ed i collaboratori Carlo Alvino, Paolo Del Genio e Gianluca Vigliotti stigmatizzano integralmente l’intervento del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis andato in onda in data odierna e ne respingono le apodittiche e gratuite aggettivazioni, atteso che radio Kiss Kiss Napoli, come dimostrano i fatti, non può ritenersi né una piccola emittente , né un’emittente provinciale”.

“Tali volgari insinuazioni, invece, palesano una chiara mancanza di rispetto per l’intera categoria dei giornalisti.

Sotto altro profilo le dichiarazioni, del tutto immotivate, risultano, lesive per l’immagine dell’intera Redazione di Radio Kiss Kiss Napoli e per i giornalisti che ivi svolgono la loro professione.

Esprimono,nel contempo, solidarietà e immutata stima nei confronti dell’Editrice, fatta oggetto di gratuito, ingiustificato e poco elegante attacco personale”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: