Castel di Sangro, ancora prove di 4-2-3-1 per Gennaro Gattuso

Da Castel di Sangro e dallo stadio Teofilo Patini è in diretta l’allenamento pomeridiano del Napoli. Gli azzurri in campo stanno svolgendo esercizi di pressione e ancora una volta risulta chiara l’idea di Gennaro Gattuso: l’intenzione è quella di provare e riprovare il 4-2-3-1 per il quale, però, la pressione diventa l’aspetto fondamentale. Il pressing è importantissimo nel momento in cui Ringhio vorrà schierare col 4-2-3-1 i suoi giocatori. Ovviamente questo per far giocare insieme Mertens e Osimhen.

