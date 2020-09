VIDEO – I tifosi urlano a Koulibaly di non andare al City, il senegalese risponde al pubblico!

Al termine della seduta di allenamento del Napoli allo Stadio Teofilo Patini, i tifosi hanno come ormai d’abitudine atteso i calciatori all’uscita. Piccolo retroscena al momento della comparsa di Kalidou Koulibaly.

Quando è sbucato il difensore azzurro infatti la folla ha cominciato ad urlare di non andare via da Napoli, cercando di ottenere segnali dal 26. Il senegalese ha alzato la mano per salutare la sua tifoseria, consapevole forse che il suo futuro in azzurro è ormai molto dubbio:

IL VIDEO:

