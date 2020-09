TS – Koulibaly la prossima settimana al City, poi Giuntoli in Olanda per il sostituto

La trattativa tra City e Napoli per Koulibaly va verso la chiusura, con le cifre dell’operazione che dovrebbero essere sui 65 milioni più 5 di bonus. La prossima settimana dovrebbe essere tutto fatto, e non appena si sarà conclusa, Giuntoli dovrebbe volare in Olanda per assicurarsi il sostituto del senegalese. Si tratta di Marcos Senesi, difensore centrale argentino per il quale il Feyenord chiede 25 milioni, ma l’operazione dovrebbe chiudersi in fretta a 20.

