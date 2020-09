TS – Allan-Everton, c’è ancora l’ostacolo ingaggio che non convince il brasiliano

Ieri nell’intervista del presidente del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli, il brasiliano Allan era stato annunciato come certo partente, ma ora le trattative potrebbero arenarsi. Infatti, Tuttosport è convinto del fatto che Allan non sia del tutto soddisfatto della proposta di 3,5 milioni di euro a stagione da parte dell’Everton di Ancelotti. Sulla cifra dell’ingaggio si può ancora lavorare. Con il Napoli vorrebbe incassare i 24 milioni più 4 di bonus dai Toffees da poter investire sul mercato, sperando che non salti tutto.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: