Report allenamento – Ounas si allena in palestra per un affaticamento alla coscia

Si è concluso da poco il nono giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre. La giornata di oggi ha preso il via con una serie di torelli. Successivamente esercitazioni di passaggi e partitina a campo ridotto.

Di seguito serie di tiri in porta. Chiusura con lavoro di forza in palestra. Ounas ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un affaticamento alla coscia.

