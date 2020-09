Lozano da impazzire, rete in rovesciata in allenamento: tutti in piedi al Patini di Castel di Sangro!

Si sta svolgendo l’allenamento allo stadio Patini. In grande spolvero c’è uno dei calciatori più attesi: Hirving Lozano.

Il messicano è stato autore di varie reti in allenamento, ma una in particolare ha strabiliato i tifosi presenti: Lozano infatti si è esibito in una spettacolare rovesciata che ha strappato applausi scroscianti a tutti i tifosi presenti: una vera standing ovation con tutti i supporters azzurri in piedi per l’attaccante.

Dai nostri inviata a Castel di Sangro

