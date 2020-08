CdS – Maxi scambio Roma-Napoli: Milik e Maksimovic per Veretout, Under e Riccardi!

La prima pagina de “Il Corriere dello Sport” in edicola domani, torna sull’asse di mercato tra Roma e Napoli. Secondo il quotidiano sportivo, le due società sembrano essere pronte a concludere un maxi scambio che coinvolgerebbe addirittura cinque giocatori.

Il Napoli cederebbe Milik e Maksimovic (entrambi in scadenza nel 2021) per ricevere in cambio dai giallorossi Under, Veretout e il giovane talento della primavera Riccardi. Ecco la prima pagina del quotidiano in edicola domani:

