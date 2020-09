Il Corriere del Mezzogiorno di oggi informa come il Napoli stia cercando di rinforzare anche il reparto difensivo: un via vai di terzini, che vede partenti Malcuit, Ghoulam e meno probabilmente Hysaj, sta facendo pensare il Napoli, che potrebbe muoversi per Emerson Palmieri. Il difensore del Chelsea piace anche all’Inter, ma i blues avevano alzato troppo il prezzo.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: