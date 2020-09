AS – James promesso ad Ancelotti! Il colombiano è vicinissimo all’Everton

Secondo quanto riportato da AS, noto portale spagnolo, l’Everton avrebbe ottenuto la certezza di assicurarsi James Rodriguez per la prossima stagione. Non solo Allan dunque alla corte di Carlo Ancelotti, l’ex allenatore del Napoli starebbe riuscendo a portare al Goodison Park anche l’obiettivo sfumato due stagioni fa proprio quando siedeva sulla panchina azzurra.

Il tecnico di Reggiolo ha sempre avuto un debole per il calciatore colombiano, allenato anche nella sua miglior stagione al Real Madrid. Adesso si attende la fumata che porterà James all’Everton. Alcuni portali colombiani danno addirittura l’affare per fatto:

James Rodríguez es nuevo jugador del Everton: se espera la oficialización de la noticia https://t.co/8wv6e4Rbhy — Gol Caracol (@GolCaracol) September 1, 2020

