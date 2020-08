RAI – Il Napoli continua a lavorare per Veretout: il centrocampista chiede oltre 3 milioni d’ingaggio

Il collega della Rai, Ciro Venerato, esperto di calciomercato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del mercato degli azzurri e nello specifico della trattativa per portare Jordan Veretout alla corte di Gennaro Gattuso.

Secondo il collega della Rai, il Napoli dopo l’addio di Allan continua a lavorare sotto traccia con la Roma per il passaggio del francese in maglia azzurra. I capitolini però dovranno prima capire quale sarà il futuro di Amadou Diawara. Se infatti i giallorossi non dovessero riuscire a cedere l’ex centrocampista del Napoli potrebbero decidere di far cassa vendendo proprio Veretout agli azzurri.

Il Napoli nel frattempo ha sondato anche la volontà del giocatore. Al momento pare che per trasferirsi, il centrocampista della Roma chieda un’ingaggio superiore ai 3 milioni di euro contro i 2,5 che percepisce in questo momento nella capitale.

