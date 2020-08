SKY – Napoli-Roma, incontro entro giovedì per lo scambio Under-Milik. I dettagli

L’esperto di mercato Gianluca di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Dzeko resta la prima scelta di Pirlo alla Juventus. Entro 48 ore si capirà se la trattativa potrà essere concreta. Tutto dipende dall’incastro Under-Milik. La Roma non cede Dzeko fino a quando non ha la certezza di prendere il polacco.

La trattativa non è stata definita ancora tra Napoli e Roma: tra mercoledì e giovedì ci sarò un incontro. Il club azzurro chiede Under, Riccardi e 20 milioni per lasciare Milik. La Roma ritiene la richiesta eccessiva: è disposta a dare 10 milioni di euro di conguaglio”.

