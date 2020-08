Da Roma accusano: “Sostituire Dzeko con Milik è un passo indietro! Se Veretout va al Napoli, meglio non iscriversi al campionato”

Forti sono i rapporti negli ultimi giorni tra i club Napoli e Roma. Si cerca di trovare un accordo per l’interesse dei giallorossi verso Milik, inserendo nella contropartita Under e cedere anche Veretout che piace molto al club azzurro. I colleghi romani hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Laroma24.

Luigi Ferrajolo: “Per ora si parla solo di cession. Sostituire Dzeko con Milik è un passo indietro, non uno in avanti. Il nuovo presidente vuole dirci cosa vuole fare? Se dobbiamo sottostare a tutte le richieste del Napoli e vendere a De Laurentiis anche Veretout, tanto vale non iscriversi al campionato. La Roma venda quelli che non servono, non quelli che servono. È un problema vendere gli esuberi? Ma a vendere Messi sarei bravo pure io”.

Guido D’Ubaldo: “Dzeko-Juve? Tutto congelato, la Roma vorrebbe avere prima l’ok per Milik. La questione tra Roma e Napoli è molto complessa, non sono due società amiche. È chiaro che la richiesta cash di De Laurentiis, per un giocatore che va in scadenza come Mlik, è una provocazione. E se il Napoli fa un’offerta importante anche Veretout potrebbe partire”.

