Secondo Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, ci potrebbe essere un’altra chance per Elseid Hysaj. Infatti, Rino Gattuso punta molto sul terzino albanese e vorrebbe trattenerlo questa stagione anche senza il rinnovo del contratto. Questo non esclude che il giocatore possa rinnovare durante la stagione, oppure lasciare il club a parametro zero.

