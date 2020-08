Il club Napoli sta concedendo minutaggio a vari giovani tra cui Luca Palmiero centrocampista classe ’96. Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato:

“Forte interesse della Salernitana per Palmiero. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto che si trasforma in obbligo in caso di A, il Napoli si riserverebbe il controriscatto”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: