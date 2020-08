L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcuni aggiornamenti in merito al calciomercato per il Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Ci sarò un incontro tra Giuntoli e Giuffredi al ritorno a Napoli, per discutere di Hysaj. Meret è incedibile. Ci sono offerte dalla Spagna per Ospina, ma in porta non ci saranno cambiamenti”.

