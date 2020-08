RAI – La Juventus offre Romero al Napoli per Milik: De Laurentiis potrebbe accettare la contropartita

Il giornalista di Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta radiofonica a Radio Goal. Di seguito le parole:

“Fienga della Roma ha chiesto a De Laurentiis 6 giorni di tempo per capire de Milik arriva o meno. Se l’attaccante del Napoli continua ad essere titubante, la Roma o cambia obiettivo o tratterrà Dzeko. La Juventus però continua a tenere d’occhio il polacco. Nella giornata di ieri c’è stato un colloquio con Paratici e la Juventus propone Romero valutandolo 25 milioni. De Laurentiis ha dato una risposta secca: il Napoli accetterebbe Romero più 20 milioni, e non 10 come vorrebbe la Juventus.

Milik andrebbe alla Roma e Under andrebbe al Napoli. Il club azzurro vorrebbe Under più 20 milioni, la Roma vorrebbe cedere Under e inserire due tra Riccardi, Coric ed Antonucci. D’altronde, non c’è l’accordo tra Under e il Napoli: il turco vorrebbe 3 milioni, gli azzurri sono fermi a 2 più bonus.

Tonali? È del Milan. Il Napoli ci ha provato fino a qualche tempo fa, ma la volontà del ragazzo era di andare o al Milan, o alla Juventus o all’Inter”

